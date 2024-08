Calcio giovanile: accordo fra Enna, Sant’Anna e Villarosa

PUBBLICITÀ

Accordo di collaborazione sportiva tra l’Enna Calcio del presidente Luigi Stompo, il Sant’Anna Enna del presidente Paolo Sicurezza e il Villarosa del presidente Mario Folisi.

PUBBLICITÀ

L’accordo prevede un progetto comune che permetta di continuare a promuovere lo sport con i valori che da sempre sono stati perseguiti, ottimizzando sia le risorse umane, sia le risorse economiche, senza mai dimenticare l’interesse primario, ovvero la valorizzazione dei giovani del territorio e del settore giovanile dell’Enna calcio.

“L’obiettivo finale – sottolineano le tre società in una nota congiunta – è quello di costituire una collaborazione tra le società che, pur mantenendo la propria autonomia ed identità, offriranno ai ragazzi la giusta collocazione sportiva. Ed in base alle qualità dei ragazzi, verrà scelta per loro la società e la categoria piu adatta: il Sant’Anna gioca in Prima categoria e da tre anni è la prima società satellite dell’Enna calcio, mentre il Villarosa disputa il campionato di Promozione, e come tutti sappiamo l’Enna calcio da quest’anno in Serie D. L’Enna calcio, con alle spalle un settore giovanile importante, conta di ben 5 squadre che partecipano ai campionati agonistici regionali di categoria u15/u17/u19: l’obiettivo è diventare un punto di riferimento per tutti i ragazzi che si vorranno avvicinare al calcio in un contesto socializzante e formativo. Tale collaborazione permetterà a ciascuna realtà associativa di presentare la propria programmazione annuale e di trovare sostegno sia nella realizzazione, sia nella partecipazione alle diverse iniziative”.

Nell’immediato viene proposto un impegno comune della disciplina calcio. Lo scopo dell’intervento è quello di ottimizzare le risorse economiche ed umane, gestire al meglio gli spazi e poter offrire ai ragazzi del territorio aree adeguate in un contesto formativo più avanzato.

La proposta è quella di costituire un punto di riferimento quantitativo e qualitativo per tutto il calcio giovanile del territorio. Unendo le esperienze e utilizzando i veicoli promozionali a disposizione, le tre società ritengono possibile arrivare ad avere un importante incremento nel settore giovanile e soprattutto offrire ai ragazzi una possibilità di scelta e di formazione adeguata e continuativa. Resta contemporaneamente la disponibilità per la società più importante, l’Enna calcio che disputa un campionato impegnativo nazionale di serie D, di valutare la crescita dei giovani e perché no di richiamare gli stessi per valutarne la crescita.