Calcio: giovane talento valguarnerese firma con il Catanzaro

Paolo Barbarino, classe 2010 di Valguarnera Caropepe, ha firmato il suo contratto con il Catanzaro, la cui prima squadra milita in Serie B, entrando a far parte della formazione giovanissimi nazionale.

Un traguardo importante per il giovane calciatore che rappresenta un punto di orgoglio per la società che ha creduto nelle sue capacità fin dai primi giorni. La carriera di Barbarino è iniziata precisamente nelle file dell’ASD Progetto Enna Sport 04, società che lo ha cresciuto per quattro anni fondamentali nella sua formazione calcistica. Qui il giovane talento, supportato dal sacrificio e dalla perseveranza dei genitori, ha mosso i primi passi, dimostrando fin da subito le qualità che oggi lo portano a vestire una maglia di livello nazionale.

Il percorso verso il professionismo, partito da Enna, è proseguito con il trasferimento all’ACR Messina, poi a Monza, ambienti che hanno contribuito alla sua crescita professionale e alla sua carriera giovanile fino alla firma odierna e più definitiva con il Catanzaro.

Grande soddisfazione in tutto l’ambiente calcistico dell’ennese ma soprattutto per Luigi Di Dio, responsabile giovanile dell’ASD Progetto Sport Enna 04.

“Faccio i miei migliori auguri a Paolo – commenta Di Dio – dopo 50 anni di carriera avevo un sogno: portare un ragazzo al professionismo prima di ritirarmi, grazie a Paolo Barbarino questo sogno si è avverato, gli auguro di continuare fino ai vertici del mondo del calcio senza mai dimenticare gli insegnamenti base che abbiamo cercato di trasmettergli: umiltà, sacrificio, determinazione e coraggio”.

Soddisfazione anche da parte di tutta la società dell’ASD Progetto Enna Sport 04 presieduta da Liborio Nasca.

La storia di Paolo Barbarino dimostra come il calcio giovanile del territorio possa essere fucina di talenti capaci di arrivare ai vertici. Il suo percorso, dalla provincia siciliana ai palcoscenici nazionali, rappresenta un esempio per tutti i giovani calciatori dell’ennese.

Per il Catanzaro, l’arrivo di Barbarino conferma l’attenzione del club calabrese verso i giovani talenti. Il ragazzo di Valguarnera avrà ora l’opportunità di continuare a crescere in un ambiente di alto livello.

Fabio Marino