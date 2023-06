Calcio: finisce 1-1 la gara di andata tra Enna e Siracusa

E’ finita pochi minuti fa 1-1 la finale di andata dei playoff nazionali per l’accesso in Serie D tra Enna e Siracusa.

PUBBLICITÀ

Ennesi in vantaggio al 10° minuto del primo tempo con il gol di Agudiak che di testa ha insaccato dopo aver raccolto un lungo rilancio del portiere gialloverde Dicarlo. Il Siracusa ha pareggiato al 35° minuto della ripresa con una conclusione da posizione defilata di Ficarrotta.

PUBBLICITÀ

Tutto si deciderà nella gara di ritorno in programma domenica prossima a Siracusa: la squadra aretusea ha il leggero vantaggio di aver segnato un gol in trasferta, ma la squadra di Pippo Strano darà sicuramente il massimo per portare a casa la finale e, quindi, il salto di categoria in Serie D.