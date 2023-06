E’ stato effettuato il sorteggio presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti per stabilire le date delle finali di andata e ritorno per la promozione in serie D tra Enna e Siracusa.

PUBBLICITÀ

L’Enna giocherà domenica il match di andata in casa allo Stadio Gaeta con inizio alle ore 16.30, mentre il ritorno si disputerà il 18 giugno a Siracusa sempre alle ore 16,30.