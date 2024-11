Calcio femminile: nasce l’Asdc Ennese. Domenica l’esordio in Serie C

PUBBLICITÀ

Nasce ad Enna la squadra femminile di calcio a 5 A.S.D.C. ENNESE che quest’anno farà il suo debutto in Serie C nel campionato FIGC. Una squadra giovane, talentuosa e determinata, pronta a portare in campo la passione per il calcio.

Questa nuova avventura rappresenta un progetto ambizioso, nato dal desiderio di promuovere lo sport femminile e di offrire alle atlete un contesto di crescita. L’obiettivo primario è creare un gruppo solido, basato sulla collaborazione e sul rispetto reciproco, ma anche per formare un team che ispiri le nuove generazioni di calciatrici.

La rosa della squadra è composta dalle giocatrici Lucia Cavaleri, Irene Linares, Federica Bizzini, Sofia Sberna, Stefania Rivoli, Valentina Puma, Martina Giuliano, Alessandra Parlagreco, Samantha Stivala, Dalila Mazzagatti, Ilaria Borruto, Sonia Stivala, Ileana Lucia Salamone, Samantha Di Franco e Alessia Di Nicolò.

Lo staff tecnico, selezionato per guidare questa nuova realtà, vanta una solida esperienza nel calcio a 5. L’allenatore Dario Giaimo, noto per la sua capacità di motivare le giocatrici e di implementare strategie di gioco efficaci, guiderà la squadra insieme al preparatore atletico e a uno staff di supporto composto da Manuel Valenti e da Francesco Ottimo. L’obiettivo condiviso è fornire alle atlete una preparazione completa, curando ogni aspetto sia tecnico che mentale.

L’organo amministrativo è formato dal presidente Paolo Francesco Fazzi, vicepresidente Vincenzo Sacco, direttore generale Sonia Stivala, segretario Samantha Stivala, tesoriere Giovanni Spallina, direttore sportivo Giuseppina Giacobbe e consigliere Sonia Fazzi.

Oltre ai risultati sportivi, la squadra vuole promuovere valori come il rispetto, l’inclusione e la parità di genere, dimostrando che il calcio femminile è un settore in crescita e in grado di appassionare un pubblico sempre più ampio.

La prima partita, attesissima, si terrà domenica alle ore 10 presso Palestra polisportiva Enna Bassa.

In bocca al lupo per un campionato ricco di soddisfazioni.