Un gol di Espasa di testa in avvio (al 7’ minuto) ha dato tre punti importanti all’Enna nella trasferta in Calabria contro la Vibonese. La gara era valida per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie D.

Con la vittoria odierna l’Enna sale a 19 punti in classifica.