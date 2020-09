Questi i risultati maturati ieri dalle squadre ennesi nella prima giornata di campionato. In Eccellenza l’Enna vince in trasferta contro il Real Siracusa Belvedere con il risultato di 1-2. In Promozione vittoria in trasferta (0-2) anche per la Leonfortese, per l’Armerina invece sconfitta in casa (0-1) nella gara contro Calcio Avola.