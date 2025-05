PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio ha vinto nel pomeriggio per 1-3 a Pompei, conquistando la salvezza senza dover passare dai play-out nel campionato di Serie D.

I padroni di casa sono passati in vantaggio in avvio grazie a un calcio di rigore trasformato da Puntoriere. Poi Bamba ha pareggiato i conti, quindi Cicirello ha portato in vantaggio la formazione ennese su rigore. Nella ripresa, al 33′, Nardella ha messo a segno il sigillo finale.