A seguito della chiusura temporanea della SP 2 il comando di Polizia Locale di Enna comunica che lo stadio Gen. Gaeta, che ospiterà il match tra Enna e Siracusa, potrà essere raggiunto uscendo allo svincolo autostradale “Mulinello” per poi proseguire attraverso la SP 62, la SS 192, la SS 121 bis, la SS 122, la provinciale via Pergusa, la strada Monte Cantina, e, infine, raggiungere via Duca d’Aosta, dove si trova il parcheggio del settore ospiti dello stadio.