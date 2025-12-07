Calcio, Enna sconfitta nel derby: la Nissa vince 4-3

Derby ricco di gol e spettacolo al “Generale Gaeta”, dove la Nissa supera l’Enna per 4-3.
Nel primo tempo le due squadre segnano complessivamente sette reti, con la Nissa cinica sotto porta e l’Enna capace di rientrare più volte in partita grazie alle reti di Gabrieli e alla doppietta di Tchaouna. La rete decisiva porta la firma di Rotulo. Per i nisseni a segno anche Terranova, autore di una tripletta.
Nella ripresa il risultato non cambia.
Dopo questo turno l’Enna resta fermo a 15 punti e occupa il 14° posto in classifica. La gara era valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie D.