Calcio: Enna sconfitta in casa, la Vibonese passa 1-3

PUBBLICITÀ

Pomeriggio amaro ieri per l’Enna, ko contro la Vibonese. L’incontro, valido per la trentunesima giornata del Campionato di Serie D, è terminato 1-3 per gli ospiti.

Vantaggio calabrese al 34′: un lancio dalle retrovie trova Alagna pronto a battere Simeoli per l’1-0. Il pareggio arriva subito dopo l’intervallo: Cicirello, con una splendida girata dal limite dell’area, infila il pallone nell’angolino basso. Al 32’ Terranova, in contropiede, supera Simeoli per il nuovo vantaggio ospite. Nel finale, con l’Enna sbilanciata alla ricerca del pari, è ancora Alagna a colpire, siglando il 3-1 che chiude definitivamente i conti.

L’Enna resta ferma a 28 punti, in zona playout.