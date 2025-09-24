Calcio, Enna sconfitta in casa dal Savoia: 0-3 il finale

PUBBLICITÀ

Nella quarta giornata del campionato di Serie D il Savoia si impone sul campo dell’Enna con tre reti maturate tra il primo e l’inizio del secondo tempo.

La gara si è sbloccata al 14’ del primo tempo con il gol di Meola, che ha portato in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, nei primi minuti, il Savoia ha trovato altre due marcature: al 4’ con Favetta e al 6’ con Schiavi, chiudendo di fatto la partita.

Per la squadra gialloverde si tratta di una nuova battuta d’arresto.

Prossima gara la trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus.