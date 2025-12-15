Calcio: Enna, sconfitta esterna contro la Gelbison

PUBBLICITÀ

L’Enna esce sconfitta per 2-1 dal confronto contro la Gelbison, nella gara di ieri valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D. In classifica, i gialloverdi restano al terzultimo posto con 15 punti.

La partita è stata decisa da due episodi su palla inattiva, che hanno indirizzato l’incontro a favore dei padroni di casa nel primo tempo. Al 12’ la Gelbison è passata in vantaggio con Russo, bravo a finalizzare di testa un calcio d’angolo. Al 36’, Liurni ha raddoppiato trasformando un calcio di rigore.

Nella ripresa l’Enna ha mostrato una reazione, riuscendo a riaprire la gara al 12’ del secondo tempo con Montero, che ha accorciato le distanze con un colpo di testa. Nonostante il forcing finale e alcune occasioni create, i gialloverdi non sono riusciti a completare la rimonta, lasciando l’intera posta in palio alla Gelbison.