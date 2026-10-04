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Calcio, Enna sconfitta 3-0 sul campo del Modica
L’Enna Calcio esce sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Modica, nella gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D, disputata allo stadio “Pietro Scollo”.
I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 40’, grazie a un’autorete. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Hulidov, consentendo al Modica di chiudere il primo tempo sul 2-0.
Nella ripresa Pierce ha realizzato la terza rete, fissando il risultato sul definitivo 3-0.
Dopo sei giornate l’Enna resta così a un punto in classifica, con un pareggio e cinque sconfitte.