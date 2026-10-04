Calcio, Enna sconfitta 3-0 sul campo del Modica

logo Enna Calcio
logo Enna Calcio
PUBBLICITÀ    

L’Enna Calcio esce sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Modica, nella gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D, disputata allo stadio “Pietro Scollo”.

PUBBLICITÀ  

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 40’, grazie a un’autorete. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Hulidov, consentendo al Modica di chiudere il primo tempo sul 2-0.

Nella ripresa Pierce ha realizzato la terza rete, fissando il risultato sul definitivo 3-0.

Dopo sei giornate l’Enna resta così a un punto in classifica, con un pareggio e cinque sconfitte.

Pubblicità
Stosa Store Enna


Stosa Store Enna