Calcio, Enna salva all’ultima giornata: a Favara basta il 2-2

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L’Enna conquista la salvezza diretta nell’ultima giornata del campionato di Serie D, pareggiando 2-2 sul campo del Favara.

Dopo lo svantaggio iniziale, i gialloverdi hanno ribaltato la partita con le reti di Distratto al 39’ e Tchaouna allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Cimino ha controllato la gara fino al pareggio dei padroni di casa, arrivato al 43’ su punizione di Etchrgoyen.

Il risultato, insieme alla sconfitta del Ragusa contro l’Athletic Palermo, permette all’Enna di restare fuori dalla zona play out e di centrare la permanenza in Serie D per il secondo anno consecutivo. Al triplice fischio festa gialloverde per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.