Calcio: Enna-Nuova Igea Virtus, istituiti i divieti di sosta

Sono stati istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nell’area dello stadio Gaeta ad Enna per oggi, domenica 19 gennaio, dalle ore 12 e fino a cessate esigenze, in concomitanza con l’incontro di calcio tra Enna e Nuova Igea Virtus, per garantire la pubblica e privata incolumità e un ordinato svolgimento dell’evento sportivo.

In particolare, è istituto il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza Guttuso, antistante ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle FF.OO. ed ai veicoli accreditati; divieto di sosta con rimozione forzata nella parte inferiore della piazza Franzolin, ove insiste il Monumento antistante la Caserma dei CC, onde consentirvi lo stazionamento del bus della squadra ospite e dell’ auto della terna arbitrale; divieto di fermata in ambo i lati della via Murgano e traverse laterali, onde consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle FF.OO., e delle squadre dallo stadio; divieto di transito e di sosta con rimozione forzata anche in ambo lati della via Duca d’ Aosta, onde consentirvi lo stazionamento dei bus e/o veicoli della tifoseria della squadra ospite.

Permane, inoltre, il divieto di transito riguardante Viale IV Novembre del tratto ricompreso tra il quadrivio Monte (altezza Bar Riccobene) sino all’intersezione con la Via Flora (piazza antistante la chiesa di San Sebastiano).