Calcio, Enna-Nissa: vietati i biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta

In vista della partita del campionato di Serie D di calcio tra la S.C.S.D. “Enna Calcio e la S.S.D. Nissa F.C.” che si svolgerà il 7 Dicembre presso lo stadio “Generale Gaeta” di Enna, il Prefetto, Maria Carolina Ippolito, ha adottato, sulla base di quanto stabilito dalla determinazione n. 42/2025 del 26 novembre scorso del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e sentito il Questore di Enna, un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Caltanissetta.

In particolare, nell’adozione della misura, si è tenuto conto dell’accesa rivalità tra le opposte frange di ultras dell’Enna e del Nissa, che, in episodi recenti, hanno provocato disordini anche nel centro cittadino di Enna, generando preoccupazione e paura tra la popolazione.

Il provvedimento interdittivo, immediatamente esecutivo, è finalizzato a scongiurare possibili situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’intento di garantire un regolare e tranquillo svolgimento della partita di calcio.