La sfida tra Enna e Nissa, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, si è conclusa con un pareggio per 2-2.

Le reti: al 35’ p.t. l’Enna passa in vantaggio con un rigore trasformato da Cicirello; al 4’ st raddoppio di Aperi per l’Enna; al 24’ st Diaz accorcia le distanze per la Nissa; al 47’ st Rotulo firma il pareggio. Da segnalare al 16’ del secondo tempo la parata di Simeoli sul rigore calciato da Diaz.

L’Enna raggiunge quota 20 punti in classifica.