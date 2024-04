PUBBLICITÀ

L’Enna pareggia col Milazzo 3-3 e in virtù della contemporanea sconfitta del Paternò in casa con il Messana 1-2 allunga in classifica e va a +7 dagli etnei.

I gialloverdi, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, sono a un passo dalla promozione in Serie D.