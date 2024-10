Calcio, Enna-Licata: Prefetto vieta vendita tagliandi ai residenti in provincia di Agrigento

PUBBLICITÀ

Il Prefetto di Enna ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Agrigento, relativo all’incontro di calcio “Enna Calcio S.C.D.S.” – “Licata”, valevole per il campionato nazionale dilettanti serie D – Girone I in programma per domenica 27 ottobre, ore 15.00, presso lo stadio “Generale Giuseppe Gaeta” di Enna.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento si è reso necessario per prevenire il verificarsi di eventi pregiudizievoli all’ordine e alla sicurezza pubblica, in ragione dell’accesa rivalità che da diversi anni nutrono le tifoserie dell’Enna e del Licata, così come proposto dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, su segnalazione della Questura.