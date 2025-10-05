Calcio, Enna e Messina si dividono un punto: 2-2 al Gaeta

PUBBLICITÀ

Un punto ciascuno per Enna e Messina nella sfida giocata al “Gaeta” terminata 2-2. I gialloverdi restano ancora in attesa della prima vittoria stagionale, mentre i peloritani confermano di avere qualità per risalire nonostante la penalizzazione che pesa sulla classifica.

Il match si è sbloccato al 10’ del primo tempo con la rete di Aprile per il Messina. Nella ripresa l’Enna ha trovato il pareggio grazie a un autogol di Trasciani al 21’. Tre minuti più tardi i padroni di casa hanno completato il sorpasso con il rigore trasformato da Precknicaj, al primo centro stagionale. La gioia è però durata poco, perché al 31’ Tesja ha riportato in equilibrio la gara fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

L’Enna tornerà in campo già mercoledì, sempre al “Gaeta”, per la sfida di Coppa Italia contro la Sancataldese.