Calcio: Enna, domenica l’esordio dopo 35 anni in Serie D a Favara

La vigilia più attesa da settimane a questa parte. Domani alle 16 l’esordio in Serie D dell’Enna dopo 35 anni di assenza. Appuntamento al “Bruccoleri” di Favara, dove sei giorni fa i gialloverdi furono protagonisti di un successo di misura che portò al passaggio al secondo turno di Coppa Italia di Serie D.

“Ma domani si giocherà per i tre punti e sarà certamente tutt’altra storia – ribadisce il tecnico Giuseppe Pagana dell’Enna alla vigilia – anche se arriveremo a questa partita in maniera ottimale per il percorso che abbiamo fatto nel pre-campionato e in Coppa Italia. Affronteremo una squadra però che vorrà sfruttare il fattore campo e speriamo che i ragazzi possano affrontare con lo spirito mentale giusto questa gara. C’è tanta attesa ad Enna dopo 35 anni e questa emozione è molto positiva, si vive e si assorbe tutto ciò, rappresentiamo una società gloriosa che torna in un palcoscenico importante dunque si arriverà a questo appuntamento con l’adrenalina giusta, consapevoli anche del fatto che avremo una tifoseria dietro che ci spingerà e che sinora non ci ha mai fatto mancare la propria presenza. Il caldo? E’ un fattore che può incidere come tutti, speriamo che le temperature si abbassino strada facendo per permettere un recupero migliore alla squadra, noi affronteremo questa partita come fosse una finale, come lo saranno tutte, perché soltanto con questa mentalità potremo dire la nostra in Serie D. Mercato in corso durante l’inizio della stagione? Può essere una opportunità se si compiono degli aggiustamenti come è successo a noi, un aspetto fastidioso se a stagione in corso ti cambiano 5-6 elementi e poi occorre del tempo per risistemare la squadra. Diciamo che è sempre un boomerang ma noi lavoriamo con questo gruppo da inizio ritiro, per cui stiamo già costruendo una identità precisa”.