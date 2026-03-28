Calcio, Enna: cambia il programma di allenamenti dopo i rinvii con Milazzo e Reggina

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L’Enna rivede il programma di allenamenti dopo i rinvii delle prossime gare.

Le partite contro Milazzo e Reggina, inizialmente previste rispettivamente per domenica e per giovedì prossimo, sono state rinviate a mercoledì 8 aprile e mercoledì 15 aprile. Lo slittamento è legato all’indisponibilità di Franky e Frank Tchaouna, impegnati con la Nazionale del Ciad, circostanza che consente alle società di chiedere il rinvio delle gare alla LND.

A seguito del nuovo calendario, la società ha modificato anche il programma di preparazione della squadra. Dopo la pausa concessa oggi, il gruppo tornerà ad allenarsi da martedì prossimo, proseguendo poi senza interruzioni anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, in vista della ripresa del campionato fissata per l’8 aprile.

Da quel momento in poi, per la formazione gialloverde inizierà una fase ravvicinata di impegni, resa necessaria dal recupero delle partite rinviate. I due calciatori del Ciad sono attualmente impegnati nelle gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro il Burundi.