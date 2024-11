Calcio: Enna avanti in Coppa Italia

PUBBLICITÀ

Lusha su rigore e una conclusione di Rotella deviata da Prestigiacomo nella ripresa, regalano all’Enna la vittoria al Gaeta sull’Akragas e i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D che si disputeranno il 20 novembre prossimo contro il Siracusa (che ha superato 3-0 il Paternò).

Cospicua rotazione per le due formazioni, con i tecnici che hanno dato spazio a chi ha sinora avuto meno minutaggio in campionato, ne è venuta fuori una gara viva soprattutto nella ripresa, con l’Enna che ha capitalizzato le occasioni avute, proseguendo così l’avventura in Coppa Italia.