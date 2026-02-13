Calcio: Enna-Athletic Club Palermo si giocherà al Gaeta

PUBBLICITÀ

La gara Enna – SSD Athletic Club Palermo, in programma domenica 15 febbraio 2026 alle ore 14:30, si disputerà allo Stadio Comunale “Gen. Gaeta” di Enna.

A renderlo noto è l’Enna Calcio che informa che, “a seguito delle comunicazioni ufficiali ricevute dalla LND su disposizione dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive”, l’incontro si terrà regolarmente nell’impianto ennese.

La società precisa che la precedente richiesta di disputa dell’incontro allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo – ratificata dalla stessa LND e annunciata sui canali ufficiali – era motivata esclusivamente dalle “condizioni critiche del manto erboso del ‘Gaeta’, rese difficoltose dalle abbondanti piogge di questo periodo”. Una richiesta avanzata, viene sottolineato, con l’unico obiettivo di “tutelare l’incolumità degli atleti, garantire la regolarità della gara e offrire le migliori condizioni possibili anche al pubblico presente”.

L’Enna Calcio ha inoltre voluto ringraziare le Forze dell’Ordine e la società Sancataldese Calcio Official che aveva fornito tutte le condizioni necessarie e l’assistenza per garantire alla società la migliore organizzazione possibile allo stadio “V. Mazzola”.

“Confidiamo che le condizioni meteo dei prossimi giorni consentano un pieno recupero del terreno di gioco”, si legge ancora nella nota, precisando che l’Enna Calcio è già al lavoro “con il massimo impegno per fare in modo che il ‘Gaeta’ possa presentarsi agibile e praticabile entro domenica, senza risparmiare energie per assicurare standard adeguati di sicurezza e accoglienza”.

Infine, la società rinnova “la nostra massima fiducia nei tifosi dell’Enna Calcio, che ci seguono con passione ovunque e che hanno sempre dato prova di correttezza e senso di responsabilità”.