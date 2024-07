Calcio: Enna, arrivano Macaluso e Lusha. Sabato al via il ritiro pre-campionato

PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio ha annunciato l’arrivo di due nuovi calciatori in vista del campionato di Serie D. Si tratta di Fabiano Macaluso e Klajdi Lusha.



Fabiano Macaluso, difensore palermitano classe 2006, che arriva dall’esperienza dello scorso anno a Castrovillari in Serie D.

Il secondo arrivo è Klajdi Lusha, attaccante classe 2003. Il calciatore, nativo di Piacenza ma con doppio passaporto italo-albanese, vanta importanti esperienze in Serie D con Arconatese, Castellanzese e Fanfulla, con le quali ha collezionato più di 60 presenze. Nel Nord Italia in questi anni è stato protagonista anche con la Primavera del Parma, dove ha svolto la trafila nel settore giovanile, raccogliendo anche alcune presenze con le Nazionali Under 16 e 17 albanesi. Oltre al ruolo di attaccante centrale, Lusha può giocare anche come esterno d’attacco.

A pochi giorni dal via del ritiro pre-campionato (sabato pomeriggio a Pergusa), il presidente dell’Enna Luigi Stompo ha dichiarato: “Sta nascendo una squadra interessante grazie al nostro ds Giuseppe Restuccia e al lavoro che farà mister Peppe Pagana, siamo in attesa di iniziare la preparazione per quello che per tutti noi sarà un anno storico che resterà comunque negli annali. Presto avvieremo la campagna abbonamenti, non c’è fretta ma occorre espletare tutti i passaggi necessari a livello burocratico e anche avere il quadro chiaro sui lavori al Gaeta, anch’essi al via a breve perché siamo in sinergia con tutti gli organi preposti. So che tanti sono impazienti sotto quest’ultimo aspetto e lo siamo anche noi ma occorre fare le cose per bene anche se ciò ti porterà via qualche giorno in più. Anzi, presto potremmo annunciare un’altra sorpresa che sarà certamente un altro passo avanti per la storia dell’Enna calcio. Tutti, però – conclude Stompo – dovremo remare dalla stessa parte per vincere il nostro campionato che sarà quello della salvezza. Solo così potremo porre le basi per un futuro radioso e importante per l’Enna”.