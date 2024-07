Calcio: Enna, arriva l’esterno difensivo Gabriele Amenta

PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Amenta. L’esterno difensivo di Solarino, classe 2003, arriva dal Canicattì e prima ancora il Città di Sant’Agata. Si tratta di un difensore duttile con esperienze anche a Lamezia e Palmi, cresciuto nel settore giovanile del Siracusa per poi trasferirsi alla Primavera del Monza.

“Tutti mi hanno parlato bene delle società – ha dichiarato -. Enna è una piazza importante in Sicilia con una bella tifoseria e dunque la scelta è stata facile. Cercherò di mettere a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni in questa categoria con l’auspicio di regalare grosse soddisfazioni ai tifosi”.