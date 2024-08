Calcio: Enna, arriva l’attaccante francese Yanis Degbe

PUBBLICITÀ

“Botto” di Ferragosto in casa Enna. Alla corte di Peppe Pagana arriva l’attaccante francese, classe 2005, Yanis Degbe. Il calciatore transalpino arriva dalla Primavera del Padova. Classica punta centrale, prestante fisicamente e in linea col progetto della società che con Degbe avrà così completato un reparto.

Nei giorni scorsi l’Enna aveva ufficializzato anche l’arrivo di Aldair Neto. Il 30enne centrocampista portoghese vanta esperienze non solo in Portogallo, ma anche in Georgia, Ucraina e Macedonia.