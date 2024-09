Calcio: Enna, arriva il trequartista palermitano Kevin Guadalupo

PUBBLICITÀ

Colpo last-minute in casa Enna: ecco Kevin Guadalupo, classe 2004, trequartista palermitano, nuovo rinforzo per il tecnico Giuseppe Pagana. Capace di interpretare più ruoli, il talentuoso calciatore siciliano arriva da una importante esperienza al settore giovanile dell’Empoli prima, al Grosseto e al Pianese in D poi. Guadalupo ha disputato anche il Torneo di Viareggio.

PUBBLICITÀ

Ha compiuto 20 anni a maggio, indosserà la maglia numero 35 ed è già a disposizione della squadra in vista dell’esordio casalingo dell’Enna, domenica prossima, contro la Sancataldese.

“Sono molto contento di far parte di questa bella squadra – ha detto il calciatore – un’Enna che considero importante perché mi potrà permettere di fare progressi in carriera, sia per il gruppo molto compatto sia per i valori che contiene. Le mie aspettative sono quelle di svolgere un buon campionato e dimostrare le mie capacità”.