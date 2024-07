Calcio: Enna, arriva il portiere Kevin Testagrossa, ex Canicattì

PUBBLICITÀ

L’Enna Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Kevin Testagrossa. Il portiere classe 2005 arriva dalle 18 presenze lo scorso anno a difesa della porta del Canicattì in Serie D.

“L’anno scorso per me è stato un anno molto importante – ha detto – perché il mio primo al di fuori da un settore giovanile. Sono stato subito molto entusiasta per il fatto che una squadra come l’Enna mi avesse cercato e voluto; sono molto carico e pronto per questa avventura, spero per i tifosi che sia un anno pieno di gioie e soddisfazioni per tutto l’ambiente. Forza Enna”.