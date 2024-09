Calcio: Enna, arriva il difensore Luciano Espasa

PUBBLICITÀ

Un nuovo difensore nella rosa dell’Enna Calcio alla corte di Peppe Pagana. Si tratta di Luciano Espasa, classe 2000 (il prossimo 4 febbraio compirà 25 anni), italo-argentino, vestirà la maglia gialloverde.

Forte nel gioco aereo (alto 1,90), ha realizzato diversi gol lo scorso anno, nella doppia esperienza alla Palmese (Eccellenza calabrese) e alla Don Carlo Misilmeri. Stesso percorso anche nella stagione precedente con tante presenze e gol al Real Senise (Eccellenza lucana) e Real Guglionesi (Eccellenza molisana).

“Questo sarà il quarto anno in Italia – ha dichiarato – e mi sono integrato molto bene. Quest’anno avevo iniziato all’Alessandria ma poi con il mio procuratore Leo Secondi abbiamo deciso di fare questa nuova esperienza ad Enna. Me ne hanno parlato tutti molto bene, è una bella piazza, tifosi appassionati e per un calciatore come me, che ama molto il gioco fisico e dare tutto partita dopo partita, sarà molto importante il sostegno dei tifosi. Non vedo l’ora di cominciare e mettermi al servizio della squadra e dell’allenatore”.

Espasa prenderà la maglia numero 5. Contestualmente a questa operazione, Olivier Demoleon è stato ceduto al Citta di Sant’Agata e al calciatore francese, ringraziandolo per il lavoro svolto sinora, la società dell’Enna Calcio augura le migliori fortune personali e professionali.