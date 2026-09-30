Calcio, Coppa Italia Promozione: Sant’Anna Enna eliminato dal Serradifalco

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Si chiude ai trentaduesimi di finale il percorso del Sant’Anna Enna in Coppa Italia di Promozione. Nella gara di ritorno disputata allo stadio “Antonio Alaimo”, il Serradifalco si è imposto per 4-0, conquistando il passaggio del turno.

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La sfida di andata, giocata a Calascibetta, si era conclusa sull’1-1.

Nella gara di ritorno il Sant’Anna ha dato ampio spazio ai giovani della propria rosa. Complessivamente sono stati impiegati otto under, cinque dal primo minuto e tre subentrati, tutti provenienti dall’area ennese. Esordio anche per due calciatori classe 2009: il portiere Cristian Latragna, schierato titolare, e Giovanni Cimino, entrato in campo al 55’.

La formazione ennese saluta così la Coppa Italia e potrà ora concentrare l’attenzione sul campionato di Promozione.