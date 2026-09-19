Calcio, Coppa Italia Promozione: il Sant’Anna Enna debutta contro il Serradifalco
Primo appuntamento ufficiale della stagione per l’A.S.D. Sant’Anna Enna, che domani, domenica 20 settembre, sarà impegnato nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Promozione contro il Serradifalco.
La gara si disputerà alle 15.30 al Campo Comunale di Calascibetta e rappresenterà un primo banco di prova per la formazione ennese, alla vigilia della sua prima storica stagione nel campionato di Promozione.
Il Serradifalco sarà inoltre una delle squadre che il Sant’Anna ritroverà nel proprio girone di campionato. Per il tecnico Mario Folisi, dunque, la sfida di Coppa offrirà una prima occasione per verificare il lavoro svolto in preparazione e misurarsi con una futura avversaria della stagione regolare.
Per assistere all’incontro il costo del biglietto intero sarà di 5 euro, mentre il ridotto donne costerà 3 euro. Ingresso gratuito per i bambini under 14. Il biglietto per il settore ospiti sarà di 5 euro.