Calcio, Coppa Italia Promozione: confermato il 4-0 del Serradifalco sul Sant’Anna Enna

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Nuovo sviluppo sulla gara di Coppa Italia Promozione tra Serradifalco e Sant’Anna Enna, disputata il 30 settembre e valida per l’accesso ai sedicesimi di finale.

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La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi il 6 ottobre, ha accolto il reclamo relativo alla precedente decisione del Giudice Sportivo, annullando la sconfitta per 0-3 a tavolino inflitta al Serradifalco. La Corte ha disposto l’omologazione del risultato maturato sul campo, 4-0 in favore del Serradifalco, revocando anche l’esclusione della società nissena dalla Coppa Italia.

La vicenda aveva avuto origine dopo la gara, quando il Giudice Sportivo aveva disposto la perdita dell’incontro a carico del Serradifalco per il mancato rispetto, secondo la prima decisione, delle disposizioni relative al numero minimo di calciatori Under presenti in campo. Il club nisseno aveva successivamente presentato ricorso contro il provvedimento.

Con la decisione della Corte Sportiva di Appello viene quindi ripristinato il risultato ottenuto sul terreno di gioco e il Serradifalco prosegue il proprio cammino nella competizione, mentre il Sant’Anna Enna viene eliminato dalla Coppa Italia.

La società ennese ha commentato la decisione con una nota: «Accogliamo con estrema serenità la decisione della Corte Sportiva di Appello e auguriamo agli amici del Serradifalco una buona continuazione nella competizione augurandogli di poter andare più avanti possibile in Coppa Italia».