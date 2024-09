PUBBLICITÀ

Un gol di Cicirello nella ripresa permette all’Enna di accedere al secondo turno di Coppa Italia. Superato ieri il Castrum Favara in trasferta con il risultato di 1-0, anche se erano i gialloverdi a giocare in casa per indisponibilità del “Gaeta”.

Il gol di Cicirello è stato siglato al 15 minuto del secondo tempo.