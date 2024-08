Calcio: Coppa Italia, l’Enna supera la Nissa ai rigori

PUBBLICITÀ

Enna di rigore e turno preliminare di Coppa Italia di Serie D superato: i ragazzi di Peppe Pagana hanno superato ieri la Nissa 5-4 dopo l’1-1 al termine dei regolamentari.

Al vantaggio di Mbaye ad inizio ripresa, aveva risposto il pari nisseno di Bieto poco dopo. Poi niente reti e via alla lotteria dei rigori, non prima di una sostituzione mirata: fuori il portiere Simeol, dentro Torregrossa, specialista nel parare rigori. Scelta azzeccata, l’ex Canicattì ne intercetterà due, l’Enna realizzerà con Seck, Amenta, Timmoneri e Joao Pedro. Festa finale e domenica sfida al Castrum Favara per il primo turno di Coppa Italia.

“Siamo molto soddisfatti della prova della nostra squadra – hanno detto il presidente Luigi Stompo e il direttore generale Fabio Montesano – al cospetto di un avversario importante, fra quelli accreditati per fare un campionato di vertice e in uno stadio con oltre duemila tifosi nisseni che spingevano la propria squadra. Ringraziamo la Nissa per la splendida accoglienza e tutte le forze dell’ordine che si sono adoperate, da domani ci concentreremo per il prossimo impegno”.

Chiosa finale del presidente Stompo: “Un successo che vorrei dedicare ai nostri tifosi che purtroppo non hanno potuto assistere di presenza a questa gara. Speriamo già dalla prossima gara di averli al nostro fianco perché sappiamo quanto siano importanti”.