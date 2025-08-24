Calcio, Coppa Italia: l’Enna elimina l’Acireale ai rigori

PUBBLICITÀ

Ancora una volta i rigori sorridono all’Enna in Coppa Italia nella sfida casalinga odierna contro l’Acireale.

Al primo affondo l’Acireale passava in vantaggio: su angolo di Russotto, Samb svettava più in alto di tutti e batteva Testagrossa. Ma Dridi e compagni non si perdevano d’animo e si riversavano nella metà campo acese e Distratto al quarto d’ora girava in rete da dentro l’area facendo esplodere il “Gaeta”.

Nella ripresa i gialloverdi spingevano parecchio e Precknicaj per poco non trovava il gol della domenica.

Quindi la lotteria dei rigori con i gialloverdi che erano precisi dagli undici metri, al contrario dell’Acireale che pagherà l’errore di Gagliardi uscendo così di scena.

Domenica prossima primo turno di Coppa Italia – dopo il preliminare di oggi – con la sfida al Paternò.