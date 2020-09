Riparte la stagione calcistica anche per le squadre ennesi, oggi primo turno di Coppa Italia. In Eccellenza vittoria per 1-0 dell’Enna Calcio sull’Atletico Catania. In Promozione vittoria in trasferta 2-3 della Don Bosco 2000 sull’Armerina, sconfitta invece in trasferta 0-1 per la Leonfortese sul campo del Belpasso 2014. Il 12 e 13 settembre le gare di ritorno.