Calcio: Coppa Italia, Enna e Don Bosco 2000 superano il turno

Questi i risultati delle squadre ennesi impegnate nel ritorno del primo turno di Coppa Italia. L’Enna supera in trasferta l’Atletico Catania 1-2 e, in virtù della vittoria 1-0 dell’andata, accede al secondo turno della Coppia Italia Eccellenza. In Coppa Italia Promozione la Leonfortese fa 2-2 con il Belpasso e in virtù della sconfitta dell’andata è eliminata, Don Bosco 2000 Armerina finisce 1-1 con gli aidonesi che accedono al turno successivo (risultato della gara di andata 2-3 in favore della Don Bosco 2000).