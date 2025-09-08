Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: la Leonxibet eliminata dal Niscemi

PUBBLICITÀ

Si ferma al primo turno il cammino della Leonxibet in Coppa Italia di Eccellenza. Dopo l’1-1 dell’andata a Calascibetta, la squadra biancoverde è stata sconfitta 3-1 sul campo del Niscemi, che conquista così la qualificazione.

La formazione allenata da Mario Folisi, scesa in campo con quattro under dal primo minuto, ha retto bene per oltre un’ora, riuscendo anche a rispondere al vantaggio iniziale dei padroni di casa con un rigore trasformato da Diara. Nel secondo tempo il Niscemi ha trovato il nuovo vantaggio in contropiede e ha chiuso la partita nei minuti finali.

Nonostante l’eliminazione, la Leonxibet ha mostrato segnali incoraggianti in vista dell’esordio in campionato, in programma domenica 14 settembre sul campo del Giarre.

“Perdere ed essere eliminati non fa piacere a nessuno – commenta il presidente della Leonxibet Giovanni Russo – ma anche a Niscemi abbiamo visto una squadra in crescita ed ancora una volta con tanti giovani che dimostrano di poter giocare in difficile campionato come quello di Eccellenza. Come società stiamo facendo il massimo per trovare le persone giuste che ci consentano di poter affrontare un campionato di Eccellenza con una relativa tranquillità”.