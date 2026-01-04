Calcio: comincia con una vittoria il 2026 del Città di Troina

18 minuti ago
Città di Troina calcio
Comincia con una bella vittoria il 2026 del Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha battuto 2-0 il Motta Calcio, guidato da mister Antonino Santagati.

Al “Silvio Proto” è andato in scena un bel match, maschio e combattuto, ricco di occasioni e con continui capovolgimenti di fronte, soprattutto nella prima frazione di gioco. A decidere la gara sono state le reti di Santoro al 24’ e di Piyuka al 47’.

La gara era valida per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria.

