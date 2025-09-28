Calcio: comincia con un pareggio il campionato del Città di Troina, 0-0 con il Motta

Termina a reti bianche la prima uscita stagionale del Città di Troina che, al “Nuccio Marino” di Belpasso, non va oltre lo 0-0 contro il Motta Calcio, guidato da mister Antonino Santagati.
A fare la partita sono stati i ragazzi di mister Salvatore Compagnone, propositivi per buona parte della gara contro un avversario costretto a difendersi per 90 minuti, a causa delle due espulsioni rimediate all’inizio di entrambe le frazioni di gioco.
Troinesi che, quindi, tornano a casa con un punto che lascia un po’ di amaro in bocca, vista la lunga superiorità numerica.
La gara era valida per la prima giornata del campionato di Prima Categoria.