Calcio: comincia con un pareggio il campionato del Città di Troina, 0-0 con il Motta

6 ore ago
Città di Troina-Motta
Termina a reti bianche la prima uscita stagionale del Città di Troina che, al “Nuccio Marino” di Belpasso, non va oltre lo 0-0 contro il Motta Calcio, guidato da mister Antonino Santagati.

A fare la partita sono stati i ragazzi di mister Salvatore Compagnone, propositivi per buona parte della gara contro un avversario costretto a difendersi per 90 minuti, a causa delle due espulsioni rimediate all’inizio di entrambe le frazioni di gioco.

Troinesi che, quindi, tornano a casa con un punto che lascia un po’ di amaro in bocca, vista la lunga superiorità numerica.

La gara era valida per la prima giornata del campionato di Prima Categoria.

