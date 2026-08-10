Calcio, Città di Troina: Salvatore Compagnone non sarà l’allenatore nella stagione 2026/27

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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica che mister Salvatore Compagnone non sarà l’allenatore del club rossoblù durante la stagione sportiva 2026/27. La decisione è stata assunta di comune accordo tra le parti, al termine di un confronto sereno e nel massimo rispetto reciproco.

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La società rossoblù, in tutte le sue componenti, ci tiene a ringraziare di vero cuore il tecnico troinese per l’impegno dimostrato in questi anni e per il lavoro svolto sempre con assoluta dedizione e con massima professionalità.

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Quest’oggi si chiude un percorso che ha visto mister Compagnone e il club troinese protagonisti insieme di due promozioni consecutive e altrettanti play-off di Prima Categoria disputati.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina augura a mister Salvatore Compagnone le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del nuovo tecnico rossoblù e la composizione dello staff tecnico.