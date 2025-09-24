Calcio, Città di Troina: riconfermato l’ufficio stampa

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica la riconferma dell’intero ufficio stampa per la stagione sportiva 2025/26.
La comunicazione del club rossoblù sarà curata da Flavio Fiore, Gaetano Messina e Francesco Lanuzza.
Flavio Fiore, giornalista classe 2004, regolarmente iscritto all’Ordine dei Giornalisti, continuerà a ricoprire il ruolo di Responsabile della Comunicazione.
Gaetano Messina, classe 1998, laureato all’Accademia di Belle Arti di Catania in Design della Comunicazione Visiva e specializzando in Graphic e Web Design all’Harim Academy, continuerà a ricoprire il ruolo di Social Media Designer.
Francesco Lanuzza, classe 2001, continuerà a collaborare alla realizzazione degli highlights delle gare interne e di contenuti per i canali social.
La società rossoblù rivolge all’ufficio stampa tutto i migliori auguri per un proficuo lavoro.