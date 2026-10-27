Calcio, Città di Troina: Giuseppe La Ferrara sollevato dall’incarico di allenatore
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Giuseppe La Ferrara.
La società rossoblù tutta ringrazia mister La Ferrara per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in questi mesi e augura allo stesso i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.
Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo tecnico rossoblù.