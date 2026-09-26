Calcio, Città di Troina: Giuseppe Fabiano è il nuovo allenatore della prima squadra

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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica che mister Giuseppe Fabiano, con l’aiuto di mister Giuseppe La Ferrara, guiderà la prima squadra rossoblù.

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Giuseppe Fabiano, tecnico qualificato UEFA B, classe 1983, è reduce dall’esperienza sulla panchina della formazione under 17 dell’Atletico Raddusa. Prima della compagine giovanile etnea ha guidato la formazione under 19 dell’Enna Calcio, la formazione under 17 della Valguarnerese e la formazione under 15 dell’FC Enna.

Da calciatore, mister Fabiano, ha vestito le maglie del Valguarnera in Promozione e dell’Atletico Valguarnera in Terza Categoria, Seconda Categoria e Prima Categoria.

Con l’arrivo di mister Giuseppe Fabiano si completa così la composizione di uno staff tecnico competente e motivato, pronto ad affrontare con entusiasmo e professionalità il campionato di Prima Categoria, che comincerà domani e che vedrà il Città di Troina confrontarsi con la Stella Nascente di Aci Sant’Antonio (CT).

La società rossoblù tutta rivolge a mister Giuseppe Fabiano e a tutto lo staff tecnico i migliori auguri per un proficuo lavoro.