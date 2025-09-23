Calcio, Città di Troina: definito l’organigramma 2025/26, Compagnone confermato in panchina

PUBBLICITÀ

L’ASD Città di Troina ha ufficializzato l’organigramma per la stagione sportiva 2025/26. Alla guida del club resta il presidente Salvuccio Amata, affiancato dal vice presidente Frenzy Cantale. La direzione generale è affidata a Flavio Fiore, mentre Germano Fallico curerà la tesoreria. La gestione operativa della squadra è in capo al team manager Valerio Testa.

PUBBLICITÀ

Salvatore Coniglio sarà responsabile del settore giovanile, mentre Mattia Malaponti coordinerà l’area calcio a 5. Completano la compagine societaria i consiglieri Salvo Giambirtone, Antonino Lombardo e Luigi Trovato; Manuel Macrì svolgerà il ruolo di dirigente accompagnatore, con Franco Zitelli come collaboratore.

In panchina conferma per mister Salvatore Compagnone, pronto a iniziare la quarta stagione consecutiva alla guida dei rossoblù. Lo staff tecnico sarà composto dai preparatori atletici Andrea Allegra e Giulio Elia (entrambi tecnici UEFA B) e dal preparatore dei portieri Alessandro Giamblanco.