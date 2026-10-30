Calcio, Città di Troina: Daniele Pagana entra a far parte dello staff tecnico
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica che Daniele Pagana farà parte dello staff tecnico rossoblù guidato da mister Salvatore Fiammetta.
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Daniele Pagana, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Troina ed ora, dopo diversi anni di assenza dai campi da calcio, è pronto a dare il proprio prezioso contributo alla causa rossoblù, nel ruolo di collaboratore tecnico.
La società rossoblù tutta rivolge al nuovo collaboratore tecnico del club Pagana i migliori auguri per un proficuo lavoro.