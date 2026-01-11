Calcio, Città di Troina corsaro a Pergusa: superato di misura il Sant’Anna

PUBBLICITÀ

Il Città di Troina, allenato da Salvatore Compagnone, ha ottenuto il settimo successo consecutivo superando per 1-2 il Sant’Anna Enna nella gara disputata ieri pomeriggio a Pergusa.

Allo stadio “Enrico Greca” le due squadre hanno fatto registrare un andamento diverso nelle due frazioni di gioco. Nel primo tempo il Città di Troina è passato in vantaggio con Zitelli al 6’ e ha raddoppiato al 15’ con Piyuka, chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-2.

Nella ripresa il Sant’Anna Enna ha cercato di ridurre lo svantaggio, nonostante l’inferiorità numerica, senza riuscire a segnare. Nel finale di gara, al termine del recupero, Camara ha realizzato la rete dell’1-2.

La partita era valida per la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria. Con questo risultato il Città di Troina sale al terzo posto in classifica con 26 punti, mentre il Sant’Anna Enna resta a quota 22 punti, a metà classifica.