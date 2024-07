Calcio: “Casa Enna”, una struttura per il ritiro e la stagione in Serie D

PUBBLICITÀ

“Casa Enna” adesso è realtà. Una struttura, all’ex Hotel Demetra, che rappresenterà la casa dei gialloverdi per il ritiro precampionato e tutta la stagione che segna il ritorno in Serie D dopo 35 anni.

“Era necessario strutturarci per mettere nelle migliori condizioni possibili tutti i nostri giocatori e lo staff tecnico – ha detto il presidente della società Luigi Stompo -. Abbiamo fatto squadra anche fuori dal campo perché mettere in piedi una struttura del genere in pochi giorni rappresenta un vero miracolo. Questo è un risultato importante per tutti per la nostra crescita”.

“È un altro tassello che rappresenta la crescita della società – ha aggiunto il direttore generale Fabio Montesano – si dice sempre che le partite si vincono fuori dal campo prima che nel rettangolo di gioco e questa è già una grande vittoria: vorremmo ringraziare tutti coloro i quali hanno contributo a questo grande risultato ma anche la Fondazione Maria Alessandra che ci ha permesso di mettere su una struttura simile che ci permette di fare un grande passo avanti verso il futuro”.